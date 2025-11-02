Vandalizan varias motos en el cruce de Pere Martell con Ramón i Cajal durante la madrugada

Imagen de las motos afectadas por los actos de vandalismo esta madrugadaJordi Sanvisens

Publicado por Marta Omella

Este domingo por la mañana los propietarios de las motos aparcadas en el aparcamiento del cruce de la calle Pere Martell con Ramon i Cajal han encontrado sus vehículos tumbados en el suelo.

Aproximadamente una decena de motos han sido afectadas por este acto de vandalismo, que según apunta la Guardia Urbana, habría tenido lugar a las 4 horas de la madrugada de este domingo.

El autor de los hechos, explican, todavía no ha sido localizado. Testigos habrían alertado al cuerpo policial que un individuo estaba dando puntuadas en los vehículos estacionados, tirándolos al suelo y haciendo caer los que se ubicaban al lado. Les motos afectadas se encuentran precintadas.