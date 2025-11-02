Un muerto y cuatro heridos en un choque entre un turismo y una grúa en la AP-7 en Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un hombre ha muerto esta tarde en un accidente en la AP-7, a la altura del punto kilométrico 240, dentro del término municipal de Tarragona. Según ha informado el Servei Català de Trànsit, los Mossos d’Esquadra han recibido el aviso del siniestro a las 19.22 h. Por causas que todavía se están investigando, un turismo ha colisionado con una grúa que en ese momento estaba cargando otro vehículo.

Como consecuencia del impacto, ha fallecido el conductor del turismo, mientras que otras cuatro personas han resultado heridas. Dos de ellas han sido trasladadas en estado menos grave al Hospital Joan XXIII de Tarragona, y las otras dos se encuentran en estado leve. Hasta el lugar se han desplazado tres patrullas de los Mossos d’Esquadra, cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat y cuatro unidades del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

El accidente ha obligado a cortar temporalmente la circulación en la autopista y, posteriormente, se ha reabierto un carril. En estos momentos se mantienen cinco kilómetros de retenciones. Con esta víctima, ya son 123 las personas que han perdido la vida este año en las carreteras catalanas, según datos provisionales del Servei Català de Trànsit, que recuerda que el Servicio de Información y Atención a las Víctimas de Tráfico (SIAVT) está disponible todos los días para ofrecer orientación, información y apoyo psicológico a los afectados a través del teléfono gratuito 900 100 268 y del sitio web victimestransit.gencat.cat.