Un vehículo pierde el control y se sube a la rotonda de las Gavarres

La rotonda de las Gavarres ha sido escenario esta sábado en la madrugada de un nuevo accidente de tráfico. Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 5.15 horas, después de que un vehículo se haya subido encima de la rotonda, en el punto kilométrico 0,60 de la T-11, en sentido Reus.

Según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico, en el siniestro sólo se ha visto implicado un vehículo. Se trata de un conductor que ha perdido el control y el coche ha acabado encima de la rotonda.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado Mossos d'Esquadra, Bomberos de la Generalitat y efectivos del SEM, que han atendido el conductor, levemente herido, pero que no ha requerido traslado hospitalario.

Los equipos de emergencia han asegurado la zona, colocando conos y una cinta en torno al vehículo para garantizar la seguridad y evitar nuevos incidentes hasta su retirada.