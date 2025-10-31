Restricciones de tráfico en Tarragona por la Media Maratón

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana ha preparado un dispositivo especial para esta nueva edición de la Media Maratón + 10K Ciudad de Tarragona que se celebrará este domingo 2 de noviembre. La salida estará a las 9 h desde la calle Torres Jordi, delante del complejo y piscina municipal de la Part Baixa y el Serrallo.

El objetivo del dispositivo es facilitar el desarrollo de la prueba deportiva y eso provocará restricciones de tráfico sobre todo en las calles por donde pasarán las personas que participen.

Las calles que forman parte del recorrido son Torres Jordi, Vidal i Barraquer, plaza Salvador Allende, Enric d'Ossó, Rambla Lluís Companys, plaza Imperial Tarraco, Rambla Nova hasta el Balcó del Mediterrani, Girona, Rambla Vella, Joan Fuster, Barranc de Terres Cavades, varias vías de la Vall de l'Arrabassada, Passeig Marítim Rafael Casanova hasta el Port Esportiu, acceso al Moll de Llevant (escullera), Passeig de l'Escullera, Moll de Costa, Passeig Independència y Manuel de Falla.

Con la previsión de la gran afluencia de gente estará prohibido estacionar en las calles Josep Català Rufà y en la prolongación de la avenida Vidal i Barraquer y de Torres Jordi hasta la calle Pere Martillo (acceso al Serrallo).

Para facilitar la circulación de vehículos y el paso de los corredores con Seguridad, la Vía Augusta permanecerá con la prohibición de estacionamiento en sentido de entrada a la ciudad.

Aparte, a partir de las 6 horas del domingo 2 de noviembre se cortarán los accesos a Torres Jordi, desde el Passeig de la Independència, la avenida Vidal i Barraquer y la calle Reial, para poder instalar los elementos de la llegada y la salida.

Cortes de tráfico en diferentes puntos

A las 8:15 horas se cortará el tráfico en el resto del circuito con motivo de la ubicación de los elementos de canalización de la carrera.

Está previsto que la carrera acabe hacia las 11.30 h y por este motivo se mantendrá sólo el corte de la zona de llegada, concretamente en la calle Torres Jordi y sus accesos.

La Vía Augusta estará cortada a la altura de la Vall de l'Arrabassada y eso provocará que los vehículos que vengan de Llevant y quieran acceder al centro, tendrán que utilizar las salidas del cementerio de la A-7 y de la N-240. El resto de accesos a la ciudad estarán abiertos al tráfico.

A causa de estos cortes, el acceso al Hospital de Santa Tecla se hará por la avenida Catalunya, Via de l'Imperi y la Rambla Vella. Con respecto al Hospital Joan XXIII, no habrá ninguna afectación para acceder.

Entradas y salidas de los vehículos

El vecindario del entorno de Robert d'Aguiló y la zona de Antibes y Cossis se les ha habilitado la salida por la Vía Augusta en sentido Llevant. Este tramo de vía lo podrán utilizar porque los corredores y corredoras irán por el carril de sentido contrario.

El vecindario del Serrallo podrá salir por la calle Pere Martell y el de Torres Jordi por la salida en dirección al Passeig de la Independència y Ramón y Cajal hasta la llegada del primer corredor, ya que después la vía permanecerá cerrada por la segunda vuelta de la Media Maratón.

Los vecinos y vecinas que tengan alguna entrada y salida de vehículos en los tramos de calles afectados por el circuito no podrán hacer uso desde las 8:10 horas a las 11:30 horas.

La salida de los vehículos que se encuentren en el interior del circuito se hará por la calle Ramón y Cajal en dirección a la N-340 o por la plaza Imperial Tàrraco, en dirección a la Vía Roma, donde se habilitará un carril de salida desde la avenida Prat de la Riba.