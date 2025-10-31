1.600 alumnos disfrutan y aprenden con "Max in Love Respecta'm"

La obra es representada por jóvenes de 16 a 17 años; por lo tanto, el alumnado puede identificarse mucho más fácilmente con los protagonistasCedida

La representación teatral didáctica y preventiva Max in Love Respecta'm ha cerrado una nueva temporada con gran éxito de participación, llegando a unos 1.600 alumnos de ESO, Bachillerato y ciclos formativos esta semana.

Nacida en el 2017 como a iniciativa del Departamento de Salud Pública del Ayuntamiento de Tarragona, la obra apuesta por el teatro como herramienta dinámica para transmitir valores inclusivos, tolerantes e igualitarios a la juventud, a la vez que previenen conductas machistas, discriminatorias y los riesgos asociados al consumo de sustancias, alcohol o el abuso de tecnologías.

Los protagonistas son jóvenes de 16 a 17 años, hecho que facilita que el alumnado se identifique con las situaciones planteadas a través de escenas cotidianas y próximas. Eso hace que la obra sea una herramienta especialmente efectiva para fomentar la implicación y la sensibilización de los jóvenes.

Además de la representación, los estudiantes reciben una guía didáctica y participan en un coloquio posterior, donde se tratan temas como la violencia de género, las conductas machistas, las identidades sexuales, el amor, el sexo, el consumo de alcohol y marihuana o el acoso escolar.

Con esta fórmula, Max in Love Respecta'm se consolida como una iniciativa estimulante de prevención y concienciación entre el alumnado, complementando los programas y talleres preventivos que se llevan a cabo en los centros educativos de Tarragona.