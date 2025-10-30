Tarragona se adhiere al Pacte Nacional per la Llengua

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Tarragona se ha adherido al Pacte Nacional per la Llengua que promueve la Consejería de Política Lingüística de la Generalitat. El alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales, acompañado del consejero|conseller Francesc Xavier Vila, han presidido el acto que se ha desarrollado en el salón de actos del Ayuntamiento de Tarragona. Con este acuerdo, la ciudad se compromete con la promoción y el uso social del catalán en todos los ámbitos de la vida pública. Vila ha subrayado que con esta adhesión, el pacto "gana una voz de peso". "Es una de las grandes capitales de Cataluña y su compromiso con el catalán es un ejemplo a seguir por ciudades y villas", ha aseverado. Viñuales ha dicho que se trata de una "oportunidad para seguir haciendo del catalán una lengua compartida".