Set voces del pasado reviven la historia de Tarragona con el ciclo de monólogos ‘Passatges’

Siete personajes de épocas muy diversas estarán los días 7, 8 y 9 de noviembre en diferentes espacios de la ciudad para explicar su historia.© RAFAEL LÓPEZ-MONNÉ

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona viajará en el tiempo el próximo fin de semana con "Passatges", el nuevo ciclo de monólogos históricos impulsado por el Ayuntamiento en el marco de la celebración de Tarraco25. La actividad propone un recorrido por la historia de la ciudad a través de siete personajes de épocas muy diversas, que harán revivir momentos clave del pasado tarraconense en escenarios reales y simbólicos de su legado.

Los días 7, 8 y 9 de noviembre, los visitantes podrán conocer de cerca figuras como Eudald Carbonell, Pere Gil Ribot, Violando de Bar, un prisionero del Milagro, a Josep Maria Jujol, el viejo Suelta y Maria de Bonavista. Cada uno de ellos ofrecerá su monólogo en un espacio vinculado a su historia: el IPHES, Casa Canales, el Pretorio, el Anfiteatro, los jardines del Teatro Metropol, el teatrillo del Serrallo y el Centro Cívico de Bonavista.

A través de sus voces, el público podrá redescubrir otros patrimonios y momentos históricos que han marcado la ciudad —desde la prehistoria y la edad media hasta la modernidad y el presente. “Passatges es una manera diferente de acercar la historia a los tarraconenses, haciéndoles vivir el pasado en primera persona,” han destacado desde la organización.

Cada monólogo tendrá ocho representaciones a lo largo del fin de semana, y las entradas, con un precio simbólico de 5 euros, funcionarán como fianza retornable a partir del 10 de noviembre.