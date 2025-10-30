El Parc Central celebra Halloween con un pasaje del terror familiar

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Este Halloween, el Parc Central propone una experiencia escalofriante y divertida para todos los públicos con el pasaje del terror “El circo olvidado”, que se podrá visitar el 31 de octubre y el 1 de noviembre, de 16 a 21 horas.

Los clientes que escaneen a la app de Parc Central un ticket de compra mínimo de 20 euros podrán acceder de manera gratuita y adentrarse en este recorrido lleno de misterio, sorpresas y sustos, ambientado en un antiguo circo lleno de secretos.

El centro comercial de Tarragona permanecerá abierto el sábado 1 de noviembre, a pesar de ser festivo, ofreciendo una propuesta de entretenimiento complementaria a su amplia oferta comercial y gastronómica.