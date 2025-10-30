La Mitja Marató + 10K Ciutat de Tarragona prevé reunir este domingo a 1.600 deportistas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona se prepara para vivir una nueva jornada intensa de deporte con la celebración de la 34.ª La Mitja Marató + 10K Ciutat de Tarragona, que tendrá lugar este domingo 2 de noviembre.

El Ayuntamiento de Tarragona y Tarragona Deportes ya lo tienen todo a punto para acoger una de las citas más esperadas del calendario deportivo local, que este año reunirá 1.600 corredores y corredoras, la cifra máxima de inscripciones permitida. De estos, 900 participarán en el Medio Maratón y 700 completarán la carrera de 10 kilómetros.

La salida estará a las 9 h desde la calle Torres Jordi, ante el complejo deportivo y la piscina municipal de la Parte Baja y el Serrallo. Después del éxito del año pasado, la organización ha decidido mantener el recorrido circular, que permite disfrutar de los espacios más emblemáticos de Tarragona. Los participantes recorrerán punos emblemàticos como la plaza Imperial Tàrraco, la Rambla Nueva, el Anfiteatro Romano, la Vía Augusta y el paseo Rafael Casanova. Los corredores del 10K darán una vuelta en el circuito, mientras que los del Medio Maratón tendrán que completar dos.

El acontecimiento está organizado por Tarragona Esports y cuenta con el patrocinio principal de Carburos Metálicos, empresa líder en el sector de los gases industriales y medicinales y miembro del grupo Air Products. También participan como patrocinadores CaixaBank y Viamed Salud, mientras que la carrera recibe la colaboración de varias entidades como Protección Civil y voluntarios Apifv, Buen Precio, Estallido, entre otros.