Prohíben a dos ladrones subir a los buses de la EMT durante un año

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Tarragona detuvo el pasado 22 de octubre a dos personas, de 61 y 54 años y con varios antecedentes, como presuntos autores de diferentes hurtos a usuarios de los autocares municipales. Los dos ladrones fueron interceptados por agentes de paisano en los andenes de la estación de tren de la ciudad hacia las siete de la mañana.

El cuerpo policial los relaciona con al menos nueve hurtos. Al pasar a disposición judicial, el magistrado accedió a la petición de la fiscalía y la Empresa Municipal de Transportes de prohibirles usar los autocares urbanos durante un año. Los arrestados formarían parte de un grupo que actúa en los autobuses de forma "continuada, especializada y coordinada", según la Guardia Urbana.

A los dos hombres les constaban vigentes órdenes de búsqueda, detención y personación por hurto y pertenencia a grupo criminal. En el momento de la detención, los dos hombres llevaban encima diferentes objetos y prendas de ropa para poder cambiarse y disfrazarse para pasar desapercibidos y taparse la cara para evitar ser captados por las cámaras de los buses y así cometer los hurtos sin ser reconocidos.