Pronto Urbaser asumirá la gestión de la limpieza de Tarragona. El nuevo contrato, sin embargo, no sólo comportará cambios en el servicio de recogida de residuos, sino que también tendrá consecuencias inesperadas para el Carnaval de la ciudad.

Y es que la entrada en vigor del contrato obliga a liberar el espacio municipal donde actualmente se almacenan las carrozas de las comparsas. Eso quiere decir que, a partir de este sábado, todas las agrupaciones tendrán que trasladar sus vehículos festivos a una nueva nave. El recinto, sin embargo, no dispone de bastante capacidad para acogerlas todas.

Concretamente, de las 53 carrozas que hay actualmente, sólo se podrán guardar una trigésima. Desde el Ayuntamiento se ha indicado que el traslado se hará de manera gradual hasta el 5 de noviembre, día en el cual entrará en vigor el nuevo contrato.

A tres días del inicio de la mudanza, sin embargo, las comparsas todavía desconocen qué espacio ocuparán los vehículos que no tengan cabida en esta nueva nave. A pesar de la incertidumbre, la comunidad mantiene la confianza en que se acabe encontrando una solución.

Ahora mismo lo único que sabemos es que tendremos que mover las carrozas, y que el Ayuntamiento nos proporcionará los medios para hacerlo, que es lo que nos comunicaron desde un inicio. No sabemos qué pasará con el resto de carrozas. Evidentemente, hay preocupación, pero también tenemos esperanza», explica Lidia Serrano, responsable de Platinum.

Desde Magic Dansa, Joel Cruz reconoce que tampoco han recibido instrucciones. «Les últimas informaciones que tenemos es que se estaba trabajando al encontrar este nuevo espacio. Esperamos recibir buenas noticias pronto, porque no tenemos ninguna alternativa», afirma.

Por su parte, Òscar Urgel, presidente de Colours Fantasy, admite que «es un contratiempo, sin duda, pero confiamos en que las carrozas quedarán en algún lugar. Quiero pensar que no quedarán aparcadas en doble fila». «Lo ideal sería tener un local propio, pero las carrozas hacen entre 10 y 12 metros y hacen falta unas condiciones técnicas concretas. No hay muchas naves que las cumplan», apunta.

También Mireia Samper, de Urban Style, se encuentra en la misma situación. «No sabemos dónde las tendremos que llevar, pero tenemos que confiar en que tendremos un lugar donde dejarlas», dice. En su caso, disponen de tres carrozas. De hecho, gran parte de las comparsas cuentan con más de un vehículo.

Por este motivo, este sábado, cada agrupación retirará una de sus plataformas. El resto quedará a la espera, sin embargo, si nada cambia, la antigua nave tendría que quedar vacía el próximo miércoles para poder acoger la nueva flota de vehículos de limpieza.

El nuevo contrato de la basura, el cual tendrá una vigencia de diez años y un coste anual de 20,2 millones de euros, llega con una renovación de la flota. De hecho, se trata de una de las principales novedades, con una adquisición de más de una cincuentena de vehículos, incrementando la presencia de los eléctricos y de cero emisiones.