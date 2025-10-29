El Tarraco Manga Halloween contará con las actrices de doblaje de K-POP|PULPO Demon Hunters

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Palau Ferial acogerá, los días 1 y 2 de noviembre, la cuarta edición de Tarraco Manga, que este año llega con una edición especial Halloween, llena de actividades, talleres y sorpresas para todos los públicos. Durante estas dos jornadas, el certamen ofrecerá un amplio abanico de actividades: photocalls, concursos en directo, talleres, espacio gamer, máquinas arcade, tiendas, artistas invitados y espectáculos sobre el escenario del recinto ferial.

Uno de los momentos más esperados tendrá lugar el domingo 2 de noviembre a las 12 h, con la participación de las actrices de doblaje de la película K-pop Demon Hunters. Claudia Caneda, Neri Hualde y Lule Montes —voces de Rumi, Zoey y Mira- ofrecerán una charla exclusiva donde compartirán con el público su experiencia en el proceso de doblaje al castellano del filme.

Como novedad destacada, Tarraco Manga acogerá también el Campeonato Nacional de Kendama, el tradicional juguete de habilidad japonesa, que se disputará en el auditorio Eutyches del Palau de Congressos.

Entre los artistas invitados destaca Misty, semifinalista del concurso Euforia de 3Cat, que ofrecerá un concierto de coverso de anime. También participarán creadores de contenido como Ittara, Sonkirez y Lem Cuervo, y el popular cosplayer y youtuber Jackwise Clown, conocido por sus personajes de terror y los suyos más de cinco millones de seguidores entre YouTube y TikTok.

La música pop asiática tendrá un papel protagonista con las actuaciones de Cahaya, cantante y bailarina de K-Pop; Aida Deturck, especializada en coverso de anime; y los grupos Phantasmiita, Blossom Angels, Lunar, Sh1ny St4rs y C-Osmos, entre muchos otros. También habrá masterclass y actuaciones de K-Pop con D.N.A., Red Sakura, Yuni, Bloom Beats, Century Girls y Dream Cloud. Para finalizar el acontecimiento, El concurso de cosplay, una de las actividades más esperadas de cada edición, tendrá lugar el domingo 2 de noviembre a las 16 h.

Les entradas, disponibles a través de la plataforma Entradium y también en las taquillas del recinto durante el fin de semana, permitirán acceder en los dos edificios que acogerán la feria —el Palacio de Congresos y el Palau Ferial— de 10 a 20 h. habrá opciones de entradas de uno o dos días, tarifas reducidas y descuentos para titulares del Carné Joven.