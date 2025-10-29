El programa de Alberto Chicote llega a Tarragona: buscan el mejor suquet de pescado de la ciudad

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

La tercera temporada del programa Batalla de Restaurantes, presentado por el chef Alberto Chicote, arrancará en Tarragona con un desafío: descubrir cuál es el mejor suquet de pescado de la ciudad. Cuatro restaurantes de la capital tarraconense competirán para demostrar quién hace mejor esta receta tradicional catalana.

El premio en juego no solo es económico, con 10.000 euros en juego, sino también el reconocimiento de ser el referente gastronómico local en suquet de pescado. Este plato, emblema de la cocina marinera de Tarragona, será el centro de todas las miradas durante la emisión del primer capítulo.

El programa, que ya ha tenido éxito en temporadas anteriores, combina la competición entre establecimientos, la evaluación de expertos y la participación directa de Chicote. Cada restaurante deberá impresionar con sabor, presentación y creatividad, manteniendo la esencia de la receta tradicional que define el suquet.

Los seguidores del programa y de la gastronomía tarraconense podrán ver el primer capítulo en preestreno en Atresplayer Premium, mientras que su emisión oficial en laSexta está programada para el próximo martes, 4 de noviembre, a las 22:45 horas.