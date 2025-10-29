La profesora de la URV María Jiménez gana el Premio Nacional de Enfermería a docentes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La profesora e investigadora del Departamento de Enfermería de la Universidad Rovira y Virgilio (URV), María Jiménez, ha sido reconocida en la categoría de docentes de la tercera edición de los Premios Nacionales de Enfermería, un galardón impulsado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España que reconoce el trabajo y la trayectoria de profesionales del ámbito.

Los premios cuentan con cinco categorías —asistencial, docente, investigador, gestor y trayectoria profesional— con cinco finalistas cada una, valorando la tarea desarrollada y la trayectoria de los candidatos. En este caso, la candidatura de Jiménez fue propuesta por el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Tarragona y fue seleccionada después de un proceso combinado de votación popular entre enfermeros colegiados y valoración de un jurado experto.

Al recoger el galardón, María Jiménez destacó la dimensión humana de la formación en enfermería: “Recibir este reconocimiento es muy emotivo, no sólo por el honor que representa, sino porque la enfermería cultiva sensibilidad y forma profesionales capaces de transmitir humanidad. El aula no acaba con sus paredes, cada trato con un estudiante es también una forma de cura”, afirmó.

Diplomada en Enfermería por la Universidad de Barcelona y doctora en Antropología Social y Cultural por la URV, María Jiménez también está diplomada en Criminología. Inició su carrera como enfermera asistencial antes de incorporarse a la URV en 1997 para desarrollar una trayectoria académica en la cual ha impartido docencia en grado, máster y doctorado en Ética, Bioética y Ética de la Investigación.

Su experiencia docente se ha extendido a universidades nacionales e internacionales, consolidándola como un referente en enseñanza de la ética aplicada y en la promoción de competencias para una práctica profesional comprometida. Además, María Jiménez ha ejercido cargos de responsabilidad en la URV, como directora del Departamento de Enfermería, decana de la Facultad de Enfermería y, actualmente, ocupa el cargo de Secretaría General de la universidad.