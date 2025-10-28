La URV contratará a 23 estudiantes predoctorales

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Universidad Rovira i Virgili ha abierto el plazo para presentarse a dos convocatorias de programas predoctorales para trabajar a tiempo completo en la URV: la segunda edición de 2025 de las ayudas propias Martí y Franquès, y el programa de ayudas para la formación de personal investigador PRE 2024, asociados a proyectos de investigación, que otorga el gobierno español. Las personas interesadas pueden llenar la solicitud hasta el 17 de noviembre.

Los contratos que se ofrecen en las dos convocatorias tienen una duración de cuatro años. Las personas beneficiarias de estos contratos tendrán la obligación de hacer una tesis doctoral en la Universidad y podrán acceder a un extenso programa de formación y a infraestructuras de investigación de alta calidad, además de tener la oportunidad de colaborar con tareas docentes.

Se prevé que aquellas personas que consigan las ayudas se incorporen a la Universidad a principios del 2026.