El Serrallo acogerá la III Caminada per l’Ictus para promover la salud cerebral y la vida activa

El barrio del Serrallo será, el próximo sábado 15 de noviembre, el escenario de la III Caminada per l’Ictus, una jornada lúdica, divulgativa y solidaria que tiene como objetivo promover la salud cerebral, concienciar sobre la prevención del ictus y fomentar los hábitos de vida saludables.

La cita, abierta a toda la ciudadanía, está organizada por la Unidad de Ictus del Hospital Universitario Joan XXIII, con la colaboración del Ayuntamiento de Tarragona, el Puerto de Tarragona, la Fundación Hospital Joan XXIII, la Asociación de Pacientes Sobrevivir al Ictus Tarragona y varias entidades y empresas del territorio.

Les actividades se iniciarán a las nueve y media de la mañana en la pérgola del restaurante El Poso del Serrallo, donde se podrán hacer inscripciones de última hora. En este mismo punto, los participantes podrán hacer donaciones y adquirir los tickets para la paella popular (5 euros) y para la rifa solidaria (3 euros). La recaudación se destinará íntegramente a actividades de apoyo a personas afectadas por ictus, a través de la Asociación Sobrevivir al Ictus Tarragona.

A las once de la mañana se dará el pistoletazo de salida a la caminata popular, que recorrerá cinco kilómetros entre el Serrallo y Marina Port Tarraco. La jornada contará con la participación de los Niños del Serrallo, que levantarán un pilar delante de su local para dar un toque festivo al acontecimiento.

Al finalizar la caminata, cabe al mediodía, se hará el sorteo solidario con premios aportados por establecimientos y empresas colaboradoras del territorio. Acto seguido, se servirá la paella popular, y en el espacio del antiguo Poso se llevarán a cabo actividades divulgativas sobre la prevención y actuación ante un ictus. Además, varias personas que han sufrido ofrecerán su testimonio para concienciar sobre la importancia de reconocer los síntomas y actuar con rapidez.

Les inscripciones son gratuitas y ya se pueden hacer a través del enlace disponible en los canales oficiales del Hospital Universitario Joan XXIII y del Ayuntamiento de Tarragona.