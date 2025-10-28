Una gran fiesta dará el pistoletazo de salida a los Bons Comerç 2025

Habrá una atención presencial para los ciudadanos que no dispongan de medios electrónicos para darse de alta.JBORRACHERO

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La cuarta edición de la campaña Bons Comerç empezará el viernes 7 de noviembre con una gran fiesta y se alargará hasta el 22 de noviembre. La iniciativa, impulsada por la consejería|conselleria de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona con la colaboración de la Cámara de Tarragona, tiene como objetivo fomentar las compras en el comercio local gracias a los bonos de descuento de 5 €, que se podrán intercambiar en establecimientos comerciales, de servicios, hostelería y restauración de la ciudad.

Este año, se repartirán 30.000 buenos, con una dotación municipal de 150.000 euros. Cada ciudadano podrá descargar hasta cuatro buenos de 5 €, con una validez semanal, de manera que se asegura una difusión máxima entre la población. Los buenos que no se utilicen volverán a estar disponibles para otros usuarios.

Los comercios interesados pueden inscribirse a través de la Cámara de Tarragona. Podrán participar todos los establecimientos de Tarragona con hasta 50 empleados y obligaciones fiscales al corriente, excepto los que vendan tabaco o medicamentos. En cuanto a ciudadanos, la campaña está abierta tanto a residentes en Tarragona como a personas de otros municipios.

Como obtener los bonos

Los ciudadanos podrán registrarse en la web oficial bons.tarragona.cat

con su DNI o documento de identidad y descargar los bonos en el móvil para mostrarlos con código QR o imprimirlos. Para aquellas personas que no dispongan de medios electrónicos, habrá atención presencial en el Chiringuito de Bonos Comercio, situada en la Rambla Nueva, cerca de la Fuente del Centenario, de 10 a 14 h y de 17 a 20 h, de lunes a sábado, del 7 al 22 de noviembre.

La fiesta de inauguración

La gran novedad de esta edición será la fiesta del viernes 7 de noviembre, con un recorrido que empezará en la Plaza Corsini, continuará por la Rambla Nueva y finalizará en la Plaza Verdaguer, donde se ofrecerán actividades para todos los públicos. Habrá talleres infantiles, payasos, música en directo con la Stromboli Jazz Band, globos rojos con forma de corazón, photocalls, teatro en la calle, magia y cocina en directo.

Les ediciones anteriores han demostrado el éxito de la iniciativa. Sólo la tercera edición, en el 2024, generó más de 630.000 euros en compras totales. Este año, con la incorporación del programa MapaDat Tarragona, se medirán los resultados e impactos de forma agregada, y cada comercio participante recibirá un informe ejecutivo con los datos globales de la campaña.

La consejera de Turismo, Promoción Económica y Comercio, Montse Adan, ha subrayado que “los Buenos Comercio son una oportunidad espectacular para ahorrar y dar un impulso al pequeño comercio y a los negocios del barrio. Es una apuesta que nos piden tanto a los ciudadanos como a los tenderos”. La lista de comercios participantes se podrá consultar en la web de la campaña, donde se irá actualizando a medida que se adhieran nuevos establecimientos.