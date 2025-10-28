Empiezan las obras de consolidación de Ca la Garsa

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Este martes han empezado las obras de rehabilitación estructural de Ca la Garsa, que consisten en la consolidación de las estructuras existentes en la esquina entre plaza de los Àngels y calle Talavera, en la Part Alta. Estas estructuras actualmente están sostenidas de manera temporal por un andamio de estabilización que se montó a causa de unas actuaciones de emergencia el año 2018.

Las obras se centrarán en cuatro líneas de acción. Por una parte se efectuará el recal de los cimientos del muro de la calle Talavera; estabilizar y coser las grietas que se han formado; reforzar y mejorar los materiales de los arcos y hacer un saneamiento general con el fin de retirar todos los elementos degradados de las estructuras que han perdido su función.

Las actuaciones se realizarán en el ámbito del BCIL de Ca la Garsa, pero hay pequeñas afectaciones en vía pública que limitarán el paso de los peatones por la plaza de los Àngels y por la calle Talavera. Durante la duración de las obras será incompatible el aparcamiento de vehículos. Se prevé que los trabajos duren aproximadamente 4 meses.

Según el consejero de Patrimonio, Nacho García Latorre, «con esta actuación se resuelven dos grandes carencias, históricamente reivindicadas» como son «la restauración del edificio de Ca la Garsa y la reapertura de la calle Talavera, que tanto reclamaban los vecinos y vecinas de la Part Alta».

Judería judía

Los siglos XIV-XV, la plaza de los Àngels era conocida como plaza de la Juheria; posteriormente fue cambiando de nombre hasta el siglo XVIII, que ya empezó a recibir el nombre de plaza de la Mare de Déu dels Àngels. Ca la Garsa era, pues, en medio de la judería judío. Los restos que se conservan corresponden en un edificio importante de los siglos XIII-XIV, anterior a la expulsión de los judíos y que a estas alturas presenta una estructura muy parcial.