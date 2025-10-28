La Congregación de la Puríssima Sang celebrará una procesión extraordinaria por sus 475 años

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Real y Venerable Congregación de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Tarragona celebrará el próximo sábado 22 de noviembre una procesión extraordinaria para conmemorar los 475 años desde la primera procesión documentada del Santo Entierro, celebrada en la ciudad el año 1545.

El acto, que tendrá un marcado carácter histórico y espiritual, empezará a las 18 h desde la Iglesia de Santa Maria de Nazaret (Plaza del Rey) y recorrerá las calles del casco antiguo de Tarragona. La procesión contará con la participación de varias imágenes emblemáticas, como el Sant Crist de la Sang, acompañado por los Armados de la Sangre, y los pasos de La Flagel·lació y el Cristo de la Humillación.

A las 19.30 h, la jornada culminará con una misa solemne en la Catedral de Tarragona, punto central de la conmemoración.

La procesión del Santo Entierro, reconocida como en Fiesta Patrimonial de Interés Nacional por el Parlament de Catalunya, es una de las tradiciones más arraigadas y representativas del patrimonio religioso y cultural del país. Además de su valor espiritual, esta celebración contribuye a preservar la identidad tarraconense, refuerza el tejido cultural y favorece el turismo religioso y cultural.

El sub-prefecto de la Congregación, Maria Grau Alasà, ha destacado que “este acontecimiento es mucho más que una procesión; es un puente entre el pasado y el presente, un recuerdo vive de la fe, la historia y la tradición que han configurado Tarragona a lo largo de cinco siglos. Invitamos a todos los ciudadanos a compartir con nosotros esta jornada histórica.”