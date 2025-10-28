Adjudicadas las obras de mejora y estabilización de la reserva arqueológica de la calle Eivissa

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha adjudicado esta mañana las obras de fijación y estabilización de los taludes perimetrales de la reserva arqueológica de la calle Eivissa en la empresa Altivos Geotecnia y Obras Especiales, por un importe total de 83.774,41 euros.

Esta intervención, situada en la parte baja de la ciudad, es necesaria para garantizar la seguridad en el acceso al interior de la finca, donde se encuentran restos arqueológicos de alto valor patrimonial. El objetivo es asegurar los taludes para permitir la realización de tareas de limpieza, mantenimiento y conservación, así como preparar futuras actuaciones de recuperación y consolidación que eviten la degradación del yacimiento.

Según el calendario previsto, las obras empezarán a mediados de noviembre y tendrán una duración aproximada de cuatro meses.