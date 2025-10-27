Tarragona tendrá cuatro nuevos Puntos Violeta en la administración del Estado

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Este lunes se ha presentado a la subdelegación del Gobierno en Tarragona la ampliación de los Punto Violeta en las dependencias de la Administración General del Estado en la provincia de Tarragona.

Después del SEPE que ya lo instauró el año pasado, este 2025 tienen Puntos Violeta las sedes provinciales del Instituto Social de la Marina, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social y Delegación de Economía y Hacienda.

Han asistido a la presentación la subdelegada del Gobierno en Tarragona, Elisabet Romero; Ángel Calejero, director provincial del Instituto Social de la Marina; Mónica Herranz, directora provincial del INSS; Carmen Puértolas, secretaría Provincial de la TGSS; y Joaquin Anton Argudo, Delegado provincial de la Delegación de Economía y Hacienda.

Un Punto Violeta es un lugar|sitio dentro de un organismo, acontecimiento o recinto, de ocio, negocio o servicio público, ya sea nocturno o diurno, de asesoramiento y actuación, que tiene como objetivo sensibilizar la ciudadanía, prevenir y actuar ante las agresiones contra las mujeres en los espacios públicos. El Punto Violeta actúa como «puerta de acceso» porque|para que todas aquellas mujeres que han sido víctimas o testigos|testimonios duna agresión, o que simplemente quieran información, puedan acudir, explicar lo que ha pasado y solicitar ayuda. Para que el Punto Violeta pueda cumplir con su objetivo de ser un lugar|sitio de referencia de información, asesoramiento y actuación contra las violencias machistas.

Para encargarse de los nuevos Puntos Violeta, 25 personas de los organismos mencionados han recibido formación específica por parte de la Unidad contra la Violencia de Género de la subdelegación del Gobierno en Tarragona, a cargo de su responsable, Maria Josepa Clavero.