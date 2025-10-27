Tarragona se opone al voto ponderado que ERC pedía para la asociación metropolitana

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

El pleno de Tarragona se ha opuesto al voto ponderado que reclamaba el grupo municipal de ERC para la futura Asociación para el Impulso del Área Metropolitana del Camp de Tarragona. El PSC, el PP, Juntos, ECP y los consejeros no adscritos Jaime Duque y Elvira Vidal han votado en contra de la enmienda presentada por ERC para incorporar su propuesta a los estatutos del nuevo ente.

«Se equiparan los municipios grandes con los pequeños y Tarragona es, con diferencia, la que sale peor parada», ha señalado el portavoz adjunto de Esquerra, Xavi Puig. El edil ha asegurado que «no es razonable ni tampoco democrático, porque no refleja las mayorías de las poblaciones a las que nos debemos». El alcalde, Rubén Viñuales, ha respondido el consejero republicano aclarando que en la futura Área Metropolitana no habrá voto ponderado habrá un «criterio de población».

En cambio, el alcalde ha apuntado que es necesario aplicarlo en la nueva asociación porque es un «club de socios» –formado por alcaldes y alcaldesas– que se encargará de impulsar este proyecto metropolitano. «Defenderemos siempre los intereses de Tarragona por encima de todo y de todos», ha afirmado Viñuales, quien ha asegurado que eso «no es contradictorio con querer mancomunar servicios para mejorar la vida de la ciudadanía».