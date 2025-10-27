Port Tarragona inicia la colección "Quaderns de Sostenibilitat"

La presentación del volumen se hará el miércoles, 29 de octubre a las 19 h en el Teatrillo del SerralloCedida

El Servei de Publicacions de Port Tarragona estrena su nueva colección ‘Quaderns de Sostenibilitat’ con el primer volumen titulado "Ebre, Siurana, Francolí y Gaià. Rius i Diàlegs, una nova cultura de l'aigua", que recoge las conclusiones principales de las primeras Setmanes de l'Aigua 2024, organizadas por el Puerto.

La presentación del volumen tendrá lugar el miércoles 29 de octubre a las 19 h en el Teatret del Serrallo, y contará con la participación del ambientólogo y Premi Sant Jordi 2025, Ramon Folch, que ofrecerá la conferencia "Sequeres i aiguats: aigua i sostenibilitat en el món que ve". También intervendrán al presidente de Puerto Tarragona, Santiago J. Castellà, y el periodista Esteve Giralt, autor de los textos del volumen y moderador de los debates.

Este primer cuaderno sintetiza los debates sobre la gestión de los ríos Siurana, Francolí, Ebre y Gaià, centrándose en reflexiones, y cuestiones abiertas sobre la gestión del agua en un contexto de cambio climático. Según Rafael López Monné, cabeza|cabo|jefe del departamento de Sostenibilidad y coordinador del volumen, “esperamos que esta publicación contribuya a los objetivos con los cuales nacieron las Setmanes de l'Agua: fomentar la reflexión desde la ciencia y la cultura y el diálogo entre las personas”.

Los debates completos se pueden recuperar en el canal de TAC12 en Youtube, mientras que el cuaderno recoge las ideas clave en formato de crónica periodística, con el objetivo de divulgar, sensibilizar y mantener vivo el debate sobre la sostenibilidad del agua. Al final del acto, se entregará un ejemplar del volumen a todos los asistentes.