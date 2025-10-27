Paran dos furgonetas en un control en la N-340 y descubren 525 plantas de marihuana

Imagen de una de las furgonetas interceptadas en un control en la N-340 en Tarragona.Mossos d'Esquadra

Agentes de los Mossos d'Esquadra del Área Regional de Tráfico de la Región Policial Camp de Tarragona, detuvieron la madrugada de este domingo en Tarragona, tres hombres de 20, 24 y 35 años, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Asimismo, a uno de los detenidos se le atribuye el delito de conducir sin haber obtenido nunca el permiso de conducir.

Los hechos sucedieron alrededor de las 04.30 horas durante un control de paso a la altura del punto kilométrico 1165 de la carretera N-340 en sentido Altafulla, en el término municipal de Tarragona. Agentes de tráfico con el apoyo de efectivos de la Unidad de Seguridad, de la comisaría de Tarragona, pararon una furgoneta con el fin de hacer las apropiadas comprobaciones.

Al acercarse, los mossos constataron que del interior provenía un fuerte olor de marihuana y a través de los cristales observaron una gran cantidad de plantas. Seguidamente comprobaron que el conductor no disponía de permiso de conducir.

Mientras efectuaban las correspondientes comprobaciones, una segunda furgoneta ocupada por dos hombres más se detuvo en el lugar. Nuevamente, se repitió la misma situación cuando los agentes contrastaron el olor que soltaba la marihuana que transportaban.

Los tres hombres se desplazaban juntos en dos vehículos a una cierta distancia y trasladaban un total de 525 plantas procedentes de un cultivo ubicado en el Baix Camp. Se calcula que su valor en el mercado ilícito podría llegar a los 100.000 euros.

Estas detenciones se enmarcan en la prevención que los mossos hacen en el territorio y que, entre otros, cuentan con controles que se hacen de forma recurrente para prevenir todo tipo de delitos.

Los agentes trasladaron los vehículos a dependencias policiales y detuvieron a los tres hombres, uno de los cuales acumula hasta media docena de antecedentes policiales. Está previsto que todos ellos pasen a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tarragona en las próximas horas.