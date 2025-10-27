Declaran nulo el despido de una trabajadora de Ercros por vulneración de la libertad sindical

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Juzgado del Social dos de Tarragona ha dado la razón a una mujer despedida de la empresa Ercros cuando ejercía de representante sindical para la formación Sindicato de Trabajadores (STR). La mujer llevó el caso a la justicia, que ahora ha anulado el despido para vulnerar el derecho fundamental a la libertad sindical. La sentencia obliga a la dirección a readmitir a la trabajadora y a indemnizarla con 7.000 euros, así como a abonarle todos los salarios retrasados desde el momento del despido hasta la reincorporación.

El juzgado considera probado que el despido fue una «represalia» directa por la actividad sindical. La mujer había denunciado varias irregularidades internas y había defendido los derechos laborales del personal del centro.

El sindicato STR ha considerado la sentencia «una victoria para todas las personas trabajadoras que defienden sus derechos», a la vez que «un acto de justicia y un paso adelante en la defensa de la libertad sindical».