"Boig per tu": la nueva experiencia nupcial de Tarragona para futuros novios

Tarragona acogerá el próximo 15 de noviembre la primera edición de ‘Boig per tu’, una jornada exclusiva destinada a parejas que quieren vivir los preparativos de su boda con calma, inspiración e ilusión. El acontecimiento, organizado por La Vía T con la colaboración de Casa Joan Miret, nace con la voluntad de poner en valor el talento local del sector nupcial, destacando la calidad, la creatividad y la diversidad de los servicios que ofrece la ciudad.

La Casa Joan Miret, situada en la Rambla Nueva 36, acogerá la cita de 12.00 a 19.00 horas, convirtiéndose en el escenario perfecto para una jornada que preten ser inspirador. Según Raquel Pizarro, presidenta de La Vía T, “los asistentes podrán disfrutar de un itinerario completo de experiencias, con showrooms privados, expositores especializados y momentos únicos para inspirarse y disfrutar de su futura boda”.

Durante toda la jornada, las parejas podrán descubrir showrooms privados con las últimas tendencias del sector nupcial, expositores especializados en fotografía, joyería, viajes, floristería, decoración y moda, así como degustar un brunch musical y catas gastronómicas de restauradores locales. Además, habrá un desfile de moda nupcial con las novedades en vestidos de novia, novio y ceremonia, y un tardeo con música y sorpresas para cerrar la jornada con un ambiente festivo e inspirador.

El cartel oficial, obra del diseñador e ilustrador tarraconense Julio Aliau, aporta un toque artístico y elegante que quiere reflejar la esencia de la experiencia. Los asistentes también podrán participar en el sorteo de un lote especial y disfrutar de un espacio para conectar con profesionales del sector.

Entre las marcas confirmadas está Sastrería Pizarro, Worldjet Viatges, SOHO by Tarraco Sea Food, Elena Osuna Photograph, Atelier de Bodas, Joyería Santa Gemma, Mary Kay, Alice's Weddings, Mag Nebur Events, Lexus, entre otros.

Les entradas ya están disponibles en Entradium, con tarifas que van de los 5 a los 9 euros según la fecha de compra. El acontecimiento reafirma el compromiso de La Via T con el comercio local, ofreciendo una plataforma para hacer red, establecer contactos y mostrar el talento tarraconense ante un público que busca experiencias auténticas e inspiradoras.