El Ayuntamiento de Tarragona da luz verde a la constitución del Consorcio de Tàrraco

El pleno municipal ha sacado adelante la propuesta con los votos a favor del PSC, Junts, ECP y no adscritos

Imagen del pleno extraordinario donde se ha aprobado la constitución del Consorcio de Tàrraco.John Bugarin

El Ayuntamiento de Tarragona ha aprobado la constitución del nuevo Consorcio de Gestión del Patrimonio de Tàrraco, así como los estatus del nuevo ente. El PSC, Junts, ECP y los tres consejeros no adscritos han votado a favor; mientras que ERC y Vox se han abstenido, y el PP se ha opuesto firmemente.

El consejero de Patrimonio, Nacho García Latorre, ha celebrado este importante paso para «garantizar la coordinación entre administraciones integrales y conseguir más recursos económicos para lucir un patrimonio único a la península». En este sentido, el edil ha destacado que «se pondrá solución a muchos años de falta de mantenimiento y de inversión». Por este motivo, instó a los grupos municipales a tener «mirada larga», dejar de lado «las siglas» y «trabajar por la ciudadanía y el patrimonio». «Votar en contra no es un castigo al gobierno, sino a las generaciones pasadas y futuras», ha lanzado.

Los entes fundadores del nuevo Consorcio del Patrimonio serán el Ayuntamiento, la Generalitat de Catalunya y la Agència Catalana del Patrimoni Cultural, mientras que la Diputació, el Ministerio de Cultura y el Arzobispado se integrarán mediante un convenio. El ente actuará como una institución autónoma, blindada a los futuros cambios políticos. Se establecerá un Consejo General, presidido por el Presidente del Gobierno, Salvador Illa; y un Comité Ejecutivo, que liderará el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. El consorcio nace con 39,7 millones de euros comprometidos en inversiones en la ciudad.

