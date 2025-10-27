El Ayuntamiento de Tarragona da luz verde a la constitución del Consorcio de Tàrraco

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha aprobado la constitución del nuevo Consorcio de Gestión del Patrimonio de Tàrraco, así como los estatus del nuevo ente. El PSC, Junts, ECP y los tres consejeros no adscritos han votado a favor; mientras que ERC y Vox se han abstenido, y el PP se ha opuesto firmemente.

El consejero de Patrimonio, Nacho García Latorre, ha celebrado este importante paso para «garantizar la coordinación entre administraciones integrales y conseguir más recursos económicos para lucir un patrimonio único a la península». En este sentido, el edil ha destacado que «se pondrá solución a muchos años de falta de mantenimiento y de inversión». Por este motivo, instó a los grupos municipales a tener «mirada larga», dejar de lado «las siglas» y «trabajar por la ciudadanía y el patrimonio». «Votar en contra no es un castigo al gobierno, sino a las generaciones pasadas y futuras», ha lanzado.

Los entes fundadores del nuevo Consorcio del Patrimonio serán el Ayuntamiento, la Generalitat de Catalunya y la Agència Catalana del Patrimoni Cultural, mientras que la Diputació, el Ministerio de Cultura y el Arzobispado se integrarán mediante un convenio. El ente actuará como una institución autónoma, blindada a los futuros cambios políticos. Se establecerá un Consejo General, presidido por el Presidente del Gobierno, Salvador Illa; y un Comité Ejecutivo, que liderará el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. El consorcio nace con 39,7 millones de euros comprometidos en inversiones en la ciudad.