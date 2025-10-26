Diari Més

Noche de contenedores quemados en Tarragona con tres avisos consecutivos de los Bomberos

Los incendios se han declarado entre las 22.50 h y las 00.30 h en las calles Prades, Rambla Ponent y Riu Llobregat

Imagen de archivo de un bombero trabajando en un incendio de contenedor

Los Bomberos de la Generalitat han atendido esta noche tres servicios por contenedores quemados en diferentes puntos de la ciudad de Tarragona. El primer aviso se ha recibido a las 22.50 horas en la calle Prades, donde ha quemado un contenedor y ha trabajado una dotación.

Poco después, a las 00.26 horas, se ha producido un segundo incendio en la Rambla Ponent, que ha requerido la intervención de dos dotaciones de los Bomberos.

Finalmente, a las 00.32 horas se ha recibido un tercer aviso en la calle Riu Llobregat, donde también ha quemado un contenedor y ha actuado una dotación.

En ninguno de los casos se han registrado heridos ni afectaciones en vehículos o fachadas próximas, según han informado los Bomberos.

