Noche de contenedores quemados en Tarragona con tres avisos consecutivos de los Bomberos

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat han atendido esta noche tres servicios por contenedores quemados en diferentes puntos de la ciudad de Tarragona. El primer aviso se ha recibido a las 22.50 horas en la calle Prades, donde ha quemado un contenedor y ha trabajado una dotación.

Poco después, a las 00.26 horas, se ha producido un segundo incendio en la Rambla Ponent, que ha requerido la intervención de dos dotaciones de los Bomberos.

Finalmente, a las 00.32 horas se ha recibido un tercer aviso en la calle Riu Llobregat, donde también ha quemado un contenedor y ha actuado una dotación.

En ninguno de los casos se han registrado heridos ni afectaciones en vehículos o fachadas próximas, según han informado los Bomberos.