Tarragona activa un dispositivo especial para Todos los Santos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Con motivo de la festividad de Todos los Santos, el Ayuntamiento de Tarragona ha activado un dispositivo especial para facilitar los desplazamientos y las visitas al Cementerio Municipal. El plan incluye medidas específicas en materia de tráfico, transporte público y horarios de apertura del cementerio, así como la regulación de las tradicionales paradas de venta de flores y castañas.

Movilidad y tráfico

La Guardia Urbana desplegará un dispositivo especial entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre para regular el acceso al cementerio y garantizar la seguridad de las personas que se desplacen. Aunque no se modificarán los sentidos de circulación habituales, el Ayuntamiento recomienda priorizar los desplazamientos a pie o en transporte público.

No se permitirá estacionar en el entorno inmediato del cementerio. El aparcamiento situado delante del recinto quedará reservado para las paradas de venta de flores, personas con movilidad reducida, taxis y vehículos destinados a la descarga de pasajeros de edad avanzada. El acceso a este espacio se hará por la entrada principal, y la salida se habilitará por la zona próxima en el cruce con la calle Rovira i Virgili.

Como alternativa, los visitantes podrán estacionar al parking disuasivo del Camino del Llorito o a las zonas de aparcamiento regulado de la ciudad.

Horarios del cementerio

Del 26 de octubre al 2 de noviembre, el Cementerio Municipal abrirá de manera ininterrumpida de 9 a 18 horas. A partir del 3 de noviembre se reanudará el horario habitual, de 9 a 15 horas.

El acceso principal estará por la puerta principal del recinto. La puerta del Camino del Llorito abrirá los días 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre, de 9 a 18 horas, y el 2 de noviembre, de 9 a 14 horas. La puerta lateral de la carretera TP-2031 permanecerá cerrada.

Venta de flores y castañas

Del 27 de octubre al 2 de noviembre habrá ocho paradas de venta de flores instaladas en la explanada de delante del cementerio, de 9 a 18 horas.

Con respecto a las castañas, del 28 de octubre al 4 de noviembre se instalarán 14 puntos de venta repartidos por la ciudad, que abrirán de 10 a 20 horas. Entre otros, habrá puestos en la Rambla Nova, la plaza de la Imperial Tàrraco, la calle de Cristòfor Colom y los barrios de Sant Pere i Sant Pau, Torreforta y Riu Clar.

Refuerzo del transporte público

El 1 de noviembre, coincidiendo con la jornada central de Todos los Santos, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) reforzará la línea L-6 con dos autobuses adicionales para cubrir el trayecto hasta el cementerio. El servicio especial funcionará de 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas, en horario de día festivo.

Además, se recomienda hacer uso de la línea L-21, que dispone de parada en el «Disuasivo Cementerio».