El PP denuncia que Tarragona pierde la gestión del patrimonio de Tarraco con el Consorcio

Maria Mercè Martorell ha denunciado que, con la adscripción al Consorcio de los bienes declarados Patrimonio Mundial, Tarragona pierde la gestión del patrimonio de Tarraco. La líder popular ha alertado de que la estructura y los cargos del Consorcio se llevarán gran parte de los recursos económicos que tendrían que ir a la conservación y mantenimiento de los monumentos. Además, la portavoz popular ha destacado que el Consorcio presidido por la Generalitat tendrá el control de nuestro patrimonio cuando su inversión siempre ha sido mínima, a diferencia de otros organismos y consorcios de ciudades también Patrimonio Mundial donde los consistorios mantienen la presidencia sobre los mismos.

Desde la plaza de la Unesco de Tarragona, la consejera popular, que encabezó la delegación que consiguió la declaración de Patrimonio Mundial el año 2000, ha remarcado la necesidad de establecer algún órgano coordinador para recibir inversiones finalistas destinadas a la conservación y mantenimiento de los monumentos, pero ha huido de la fórmula propuesta por el actual equipo de gobierno porque Tarragona pierde autonomía y control sobre la totalidad de los bienes Patrimonio Mundial de titularidad municipal. «Ningún tarraconense ha votado la creación de un consorcio, ni la adscripción a este ente de los bienes que tanto nos costó declarar Patrimonio Mundial hace ahora 25 años», ha indicado Martorell.

«El riesgo de constituir un consorcio es que la estructura administrativa se lleve gran parte del presupuesto en vez de destinarse a la conservación y mantenimiento de los monumentos». El Consorcio de Mérida destina cerca del 70 por ciento de su presupuesto en gastos de personal. Y aquí pasará lo mismo. El dinero tiene que ser finalista. Los monumentos tienen que recibir directamente las inversiones. No tenemos que engordar la estructura administrativa, sino simplificarla», ha apuntado la consejera.

La portavoz popular ha advertido que es un peligro que la Generalitat presida el consorcio en el que se integrará el patrimonio de Tarraco, cuando todo lo que gestiona es un desastre. «La gestión del servicio de Rodalies es un desastre. La Necrópolis hace décadas que está cerrada. El teatro romano sólo hace falta ver en qué condiciones se encuentra. Ninguna de las cosas que gestiona la Generalitat funcionan bien. La gestión del patrimonio romano se ralentizará más con la creación de este nuevo organismo», ha lamentado Martorell. «Tarragona necesitará la autorización de la Generalitat para realizar cualquier actuación como arreglar las murallas, el circo o el anfiteatro o cualquier otro monumento romano. Los procesos serán eternos y el Ayuntamiento tendrá poco que decir».

Finalmente, Martorell ha subrayado que la llegada de la aportación económica en base a la que se pretende justificar la creación del Consorcio, se va al garete sin presupuestos de la Generalitat.