Muere un hombre ahogado en la cala de Roca Plana de Tarragona

Operativo de emergencia este jueves por la tarde en Tarragona para rescatar a dos personas que no podían salir del mar en la cala de Roca Plana, también llamada Cala de Becs. Los cuerpos de seguridad han recibido el aviso del incidente sobre las tres y cuarto, y han actuado Bomberos, Mossos d'Esquadra y Salvamento Marítimo. Este último cuerpo ha conseguido sacar del agua a una de las personas, una mujer que ha sido trasladada al hospital Joan XXIII, según han explicado los Mossos. En cuanto a la otra persona, ha acabado muriendo. Los Bomberos han tenido que rescatar el cadáver con la Unidad Subacuática, ya que se encontraba en una cueva de difícil acceso.

Un agente de la Guardia Civil y un bombero delante del cuerpo sin vida del hombre.ACN

El suceso se ha producido en un día de fuertes vientos en Cataluña que ha obligado a Protección Civil a activar la alerta del plan Ventcat.