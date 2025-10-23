Detienen durante la madrugada a dos hombres por tráfico de drogas en las Gavarre

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Dos hombres de 22 y 28 años ha detenido esta madrugada en la zona de las Gavarres de Tarragona acusados de un presunto delito contra la salud pública. Los hechos han pasado a las 02.30 horas cuando una patrulla de los Mossos d'Esquadra que estaba haciendo tareas de seguridad ciudadana ha detectado un vehículo estacional en uno de los viales (A-PP-9) con dos hombres en el interior.

Los agentes han procedido a su identificación y, ante sus argumentos incoherentes, han realizado un cacheo en el vehículo. En este han encontrado 2 envoltorios, siete recipientes que simulaban ser ambientadores, 500 gramos de cocaína, 500 euros en efectivo en billetes fraccionados y 5 transceptores de mano de tipo walkie talkie.

Por este motivo, la policía autonómica los ha detenido por un presunto delito de tráfico de drogas. Los dos arrestados, que cuentan con cuatro antecedentes por otros delitos, pasarán próximamente a disposición judicial.

Los detenidos se encontraban en una zona donde suelen aparcar muchos camiones para pasar la noche, por lo que los Mossos sospechan que quizás tenían intención de robar a alguno de los camiones estacionados.