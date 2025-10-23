Arranca la cuenta atrás para el Tour: «Estamos preparados»

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

Arranca la cuenta atrás para la llegada de Tour de Francia en Tarragona el próximo año. París ha acogido hoy la presentación oficial de la Grande Boucle y mañana se celebrará la presentación de la salida tarraconense.

«Estar presentes en la presentación oficial del Tour de Francia 2026 es un orgullo inmenso», ha manifestado al alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. El alcalde ha destacado que «empieza la cuenta atrás para un acontecimiento que marcará la historia deportiva de Tarragona». «El próximo 5 de julio, la salida de la segunda etapa recorrerá multitud de espacios emblemáticos de la ciudad, situando la marca Tarragona y su capitalidad deportiva a escala mundial. Tarragona ya ha demostrado que está más que preparada para acoger citas de primer orden y con el Tour estamos trabajando para garantizar una experiencia inolvidable», ha subrayado el alcalde.

El Tour de Francia 2026 tendrá lugar entre el 4 y 26 de julio de 2026. Empezará desde Barcelona y la salida de la segunda etapa, el 5 de julio, se hará desde Tarragona. Esta segunda etapa, tal como se ha presentado hoy, tendrá 182,4 kilómetros, pasará por varios municipios tarraconenses y acabará en Barcelona. Viñuales concluyó que «será un hito sin precedentes que unirá deporte, emoción y proyección internacional».

Los ciclistas saldrán de la Rambla President Lluís Companys hasta el Balcón del Mediterráneo. Bajarán por la Rambla Nova hasta llegar a la calle Pau Casals, desde donde conectarán con la calle Maria Cristina y la Avenida Catalunya y de allí irán a la Via de l'Imperi para recorrer la Muralla. Abandonarán la ciudad por la Via Augusta, después de pasar por el Circo y la plaza Unesco, ya que saldrán hacia Barcelona por la costa pasando por Altafulla.