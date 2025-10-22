Mèdol fusiona estética y reivindicación con 'FiaT ars, pereat mundus'

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Mèdol – Centra de Artes Contemporáneas de Tarragona presenta su nuevo proyecto FIAT ARS, PEREAT MUNDUS. Entre el 24 y 25 de octubre, esta iniciativa plantea unas jornadas de encuentro, reivindicación y mesas redondas con la participación de diferentes artistas y colectivos. A cargo de Künstainer y CaldodeCultivo, el acto gira en torno a la «urgencia» de explorar el papel que pueden jugar el arte y la estética en un «mundo en llamas», como vías de resistencia y reivindicación política.

Los encuentros reunirán ponentes de diferentes perfiles (artistas, diseñadores, arquitectos, pensadores...) y se plantearán desafíos existenciales que amenazan la sociedad a través de las artes plásticas, combinadas con el debate, conferencias y performances.

El viernes 24, los artistas invitados a la mesa redonda son: CaldodeCultivo Enmedio, Todo por la Praxis y Tau Luna Acosta. El sábado 25, participarán Urbano, Democracia y Neutopies. Cada artista/colectivo ofrecerá una ponencia de unos 25 minutos y presentará un «manifiesto» que dé respuesta a los planteamientos del proyecto. La conclusión de cada mesa redonda será acompañada por un coloquio final. Además, las ponencias serán grabadas en vídeo y se escribirá un libro con las aportaciones e ideas de los debates.

Los encuentros se celebrarán en la Sala Plana de la Casa Canals entre las 18 y las 21 horas. El acceso es totalmente gratuito y abierto a la ciudadanía. Se puede consultar más información sobre los artistas participantes en el espacio web de Mèdol.