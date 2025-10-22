La FAVT y la Plataforma por una Tarragona Limpia se reunirán con Viñuales

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

La Plataforma por una Tarragona Limpia y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Tarragona (FAVT) han convocado una manifestación el 15 de noviembre para «denunciar la falta de limpieza en Tarragona». Días antes de la protesta, que se moverá desde la plaça Imperial Tàrraco hasta la plaça de la Font, ambas entidades se reunirán con el alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales.

Tanto la FAVT como la plataforma ciudadana esperan que este encuentro sea «el punto de partida de la creación de una mesa de trabajo entre el Ayuntamiento y las entidades vecinales» con el fin de encontrar «soluciones provisionales y urgentes mientras no se aplique en la práctica el 100% de todas las fases ni la nueva maquinaria que prevé el nuevo contrato de la limpieza», el cual se pondrá en marcha el 5 de noviembre. Así lo expresan en un comunicado conjunto, en lo que lamentan que «la consejera de Limpieza, Sonia Orts, ha hecho caso omiso a nuestra denuncia y las peticiones de reuniones».

Las entidades denuncian «un grave problema de dejadez, suciedad e insalubridad generalizado en todo el centro y sus barrios». «Todo supone un riesgo y perjuicio para sus ciudadanos», advierten. En este sentido, indican que la situación «es fruto de una combinación de factores como el incivismo y una grave deficiencia por parte de los servicios de limpieza que ofrece el Ayuntamiento de Tarragona, que incumple reiteradamente sus obligaciones de garantizar la limpieza, la sostenibilidad y la calidad del medio ambiente protegiendo las personas enfrente de los riesgos que puedan afectar su salud».

La FAVT y Tarragona Limpia aseguran que la manifestación del 15 de noviembre, a las 11 de la mañana, se ha hecho «con el único propósito que el consistorio nos escuche y actue tomando las medidas oportunas».