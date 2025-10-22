Adjudican las obras para instalar las gradas supletorias en el Palau d'Esports Catalunya

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha adjudicado el contrato para el suministro y la instalación de las gradas supletorias en el Palau d'Esports Catalunya a la empresa Disseny Tea3 SLU por un importe de 699.599,01 €.

«Es el paso definitivo para completar este emblemático equipamiento deportivo de la Anilla Mediterránea, un Palau d'Esports que se estrenó el año 2018 con los Juegos Mediterráneos y que en los últimos años ha sido escenario de centenares de acontecimientos tanto de deporte base como de primer nivel», ha subrayado el consejero de Deportes y Turismo Deportivo del Ayuntamiento de Tarragona, Mario Soler.

Las obras consistirán en instalar 1.960 asientos retráctiles mediante siete nuevas tribunas telescópicas que se colocarán a pie de pista. El sistema de apertura y cierre de estas gradas será automático, permitiendo su adaptación según las necesidades de uso del equipamiento.

La necesidad de inaugurar el Palau d'Esports Catalunya el año 2018 para los Juegos Mediterráneos de Tarragona, obligó a acortar el plazo de ejecución de las obras que quedaron incompletas. Actualmente, el Palau d'Esports Catalunya dispone de 2.314 sillas fijas y con las futuras gradas, actuación que quedó pendiente, el aforo llegará casi a las 5.000 sillas.