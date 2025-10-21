URVoltage Racing hace historia y completa por primera vez la carrera de MotoStudent

El equipo URVoltage Racing, con la moto en la cual competieron al circuito de Motorland Aragó.Cedida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El equipo URVoltage Racing, formado por estudiantes de la Universidad Rovira i Virgili (URV), ha hecho historia este fin de semana en el circuito de MotorLand Aragón completando por primera vez todas las vueltas de la carrera de la categoría eléctrica de MotoStudent, una competición universitaria internacional que reúne más de 50 equipos de todo el mundo. La escudería de la URV consiguió un noveno lugar a la segunda tanda, la mejor clasificación de su trayectoria en ocho años de participación.

Durante dos años, una treintena de estudiantes han trabajado intensamente en el desarrollo del prototipo eléctrico, combinando conocimientos de mecánica, electrónica, informática y telecomunicaciones. Además de la carrera, la moto superó con éxito las pruebas estáticas de la competición, incluyendo resistencia del chasis y seguridad de las baterías bajo lluvia simulada.

José Luis Ramírez, tutor del equipo y coordinador del grado en Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática de la URV, ha destacado “el altísimo nivel y la gran participación de esta edición, que ha hecho la competición muy exigente y divertida”. A pesar de los problemas de sobrecalentamiento de las baterías, la piloto del equipo completó las seis vueltas reglamentarias, un hito nunca alcanzada hasta ahora.

Entre las mejoras del prototipo con respecto a ediciones anteriores está la reducción del peso de las baterías, la mejora del chasis y un sistema telemétrico avanzado que permite monitorar en tiempo real el estado de la moto, hecho que ha facilitado una conducción más ágil y segura.

Ramírez subraya que más allá del resultado deportivo, “el verdadero aprendizaje ha sido chocar con la realidad del mundo profesional: buscar patrocinadores, trabajar fuera de horas y coordinar un proyecto de ingeniería complejo”. El equipo, que incluye futuros ingenieros, informáticos y expertos en comunicación y gestión empresarial, ha destacado también la convivencia y el espíritu colaborativo como elementos clave de su éxito.

URVoltage Racing ya trabaja en el nuevo proyecto para la próxima edición de MotoStudent, prevista dentro de dos años, e invita a cualquier estudiante interesado en unirse al equipo.