Rescatan a una familia atrapada en las rocas de la playa de Tamarit

Una familia, formada por dos adultos y dos menores, fue rescatada el lunes al mediodía en la playa de Tamarit de Tarragona. Los rescatados llegaron hasta las rocas del Castillo y una vez allí el mal mar les impedía volver a la arena. Por lo que, alertaron a los servicios de emergencia.

Los Bombers de la Generalitat recibieron el aviso a las 15.36 horas y se desplazaron con tres dotaciones terrestres. También se movilizó el helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo.

Los bomberos aseguraron a las víctimas con chalecos y una a una las extrajeron con la tabla de rescate. Todos ellos se encontraban en buen estado y no requirieron asistencia médica.