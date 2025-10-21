Infinity 2025 trae a Tarragona la innovación y el talento emprendedor internacional

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona volverá a situarse en el mapa internacional de la innovación con la celebración de Infinity 2025, el acontecimiento para emprendedores digitales que se celebrará del 7 al 9 de noviembre en el Tarraco Arena. El congreso, creado por Vivir de ti Pasión y liderado por Alejandro Novás, reunirá en expertos y emprendedores de más de diez países para poner a prueba, en tiempo real, estrategias de crecimiento y modelos de negocio digitales.

En su duodécima edición, Infinity consolida su formato práctico y experimental, alejándose del modelo tradicional de conferencia. Durante tres jornadas, los asistentes diseñarán, crearán y lanzarán productos en directo, aplicando metodologías que combinan ventas diarias y lanzamientos planificados para construir negocios estables y escalables.

Entre las principales novedades de este año destaca NOVASIANO, un sistema de inteligencia artificial desarrollado por la organización para ayudar a crear y validar propuestas de negocio durante el mismo acontecimiento. También se abordarán las Video Sales Letters (VSL), una estrategia de venta en vídeo que se ha consolidado como una de las más efectivas en sectores como la formación en línea y el comercio electrónico.

La elección del Tarraco Arena responde a una estrategia descentralizadora, que busca demostrar que los grandes acontecimientos digitales pueden tener éxito fuera de las capitales tradicionales. “No hay que estar en una gran ciudad para crear un negocio digital de alto impacto”, defienden desde la organización.

El acontecimiento contará con un amplio cartel de referentes en el ámbito de la emprendeduría digital. Entre ellos, Alejandro Novás, creador de Vivir de ti Pasión, que compartirá su experiencia de más de una década ayudante emprendedores a construir negocios sostenibles. También participarán Paula La Cuesta, CEO de La Pizarra de Paula y experta en educación digital; Jaime Sancho “Jimix”, estratega de producto especializado en lanzamientos digitales; Jordi Segués, fundador de la Escola de Negocis INVICTO y formador en liderazgo y marca personal con más de cinco millones de seguidores; Catarina Valente, fundadora de Tu Alma Veda y referente en bienestar y nutrición ayurvédica; y Lorena Omedes, especialista en publicidad digital y campañas de alto rendimiento.

La organización prevé superar al millar de asistentes, con participantes procedentes de España, Europa, Latinoamérica y los Estados Unidos. Desde su creación en el 2020, Infinity ha reunido más de 6.500 profesionales y emprendedores, consolidándose como un punto de encuentro enriquecedora para aquellos que quieren escalar sus proyectos digitales.