ERC pide que el voto de Tarragona valga más que el resto en el Área Metropolitana

El grupo municipal de Esquerra Republicana de Catalunya reclama que el voto de Tarragona tenga más peso en el Área Metropolitana. Los republicanos consideran que la ciudad no puede tener la misma importancia que otros municipios más pequeños en la Asamblea General de la Asociación para el Impulso Metropolitano Camp de Tarragona. «Es un tiro en el pie», expresa Xavi Puig, portavoz adjunto de ERC.

Así lo pidió ayer durante la Comisión Informativa y de Seguimiento (CIS) de Presidencia, en la cual se debatió y votó sobre los estatutos del ente metropolitano y su inclusión en el pleno extraordinario que se celebrará el día 27. Los republicanos presentaron una enmienda sobre el artículo 14.1 de los estatutos que trata sobre la composición de la asamblea del ente metropolitano y reclaman que el voto sea ponderado según la población representada por cada municipio. Los estatutos han sido avalados técnicamente por los ayuntamientos del Grupo Impulsor. La cuestión se trató y debatió entre los grupos y el alcalde durante la comisión, que se alargó más de dos horas.«No entiendo su postura. Tienen una visión provinciana. La Asociación es un ente provisional para dar forma en el Área Metropolitana, que sí que será definitiva. No nos obliga en nada ni cedemos competencias de ningún tipo», expone Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona. El PP también votó en contra. «El alcalde se ha dejado colar un gol. Con estos estatutos los tarraconenses seríamos los más maltratados porque seríamos los menos representados. Ningún municipio grande se inmola de esta manera en un área metropolitana», expone por su parte Puig. Una cuestión que provoca un nuevo choque entre el PSC y ERC en la ciudad. «El conseller Puig no quiere que la realidad la estropee un buen titular», defiende Viñuales.

Más allá, la postura de Puig y del grupo municipal tarraconense es disonante con el planteamiento del partido en el ámbito territorial, ya que siempre ha defendido a este modelo de gestión del área metropolitana. Hace pocos días, el grupo de ERC en Cambrils votó a favor de los estatutos y la presidenta de la Diputación, Noemí Llauradó, también ha defendido los estatutos. Fuentes consultadas apuntan que, más allá del contenido, la principal crítica de los grupos municipales al alcalde son las «formas» y las «prisas» para presentar y votar estos estatutos. Los grupos también reclaman más participación y diálogo por parte del gobierno. Con todo, el día de la verdad será el 27 en el pleno. El gobierno municipal no tendría que sufrir para aprobar los documentos, pero no tiene el voto asegurado de grupos socios habituales como En Comú Podem. «El modelo actual parece un club de alcaldes más que un proyecto para la gente», dice Jordi Collado.