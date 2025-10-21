Convocan una manifestación para denunciar la de falta de limpieza e insalubridad en Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Plataforma per una Tarragona Neta y la FAVT han convocado una manifestación para el 15 de noviembre en Tarragona para denunciar la situación de falta de limpieza e insalubridad que sufre la ciudad desde hace tiempo. Las dos entidades constatan que «nos encontramos con un grave problema de dejadez, suciedad e insalubridad generalizado en todo el centro y sus barrios. Sólo hay que dar un paseo para observar la suciedad y como están las calles llenas de basura, malos olores, plagas, etc». Todo supone un riesgo y perjuicio para sus ciudadanos, advierten.

Para la Plataforma y la FAVT, esta situación es fruto de una combinación de factores como el incivismo y una grave deficiencia por parte de los servicios de limpieza que ofrece la concejalía de limpieza del Ayuntamiento de Tarragona, que incumple reiteradamente sus obligaciones de garantizar la limpieza, la sostenibilidad y la calidad del medio ambiente protegiendo a las personas enfrente de los riesgos que puedan afectar su salud pública.

«En la defensa de este derecho y teniendo en cuenta que, hasta ahora, la consejera de Limpieza del Ayuntamiento de Tarragona, Sonia Orts, ha hecho caso omiso a nuestra denuncia, ni a las peticiones de reuniones y que, cada vez vamos peor», la Plataforma per una Tarragona Neta y la FAVT han decidido convocar una manifestación el sábado 15 de noviembre, a las 11h, desde la plaza Imperial Tarraco hasta la plaza de la Font, «con el único propósito que el Ayuntamiento nos escuche y actúe tomando las medidas oportunas».

Sin embargo, tanto la FAVT como la Plataforma esperan que en la reunión prevista unos días antes con el alcalde Rubén Viñuales, sea el punto de partida de la creación de una mesa de trabajo entre el Ayuntamiento y las entidades vecinales con el fin de encontrar soluciones «provisionales y urgentes» mientras no se aplique en la práctica el 100% de todas las fases ni la nueva maquinaria que prevé el nuevo contrato de la limpieza. «Nuestra finalidad es que se nos garantice una ciudad saludable y limpia», concluyen las entidades convocantes.