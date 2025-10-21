El Colegio Marenostrum, el mejor centro Zinkers del entorno del Complejo Industrial de Repsol

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Fundación Repsol anunció ayer el nombre del mejor centro educativo del entorno del Complejo Industrial de Repsol en Tarragona. El Colegio Marenostrum se hizo con el galardón como el mejor centro educativo en las categorías de Primària y Secundària. El centro ha sido seleccionado entre los centros que han participado de la 4.ª edición de los Premios Zinkers correspondiente al curso 2024/25. El Colegio Marenostrum recibirá una dotación económica total de 4.000 €, 2.000 € por cada una de las etapas educativas de Primària y Secundària.

El acto, en el cual se hizo entrega de los galardones, fue celebrado ayer en el Auditorio Instituto Vidal i Barraquer con la Jornada en educación y sostenibilidad. El acontecimiento contó con la intervención de Jorge Luengo, ilusionista y profesor de matemáticas, en la que habló sobre El papel del docente como protagonista del cambio hacia la sostenibilidad.

Los estudiantes que han participado han demostrado todo lo que han aprendido a través de los programas Zinkers, referentes en contenidos curriculares sobre energía, cambio climático, desarrollo sostenible y Agenda 2030 y en lo cual están inscritos en torno a 7.000 centros educativos de Primària, Secundaria y FP en España, de los cuales casi 700 pertenecen en Cataluña, lo que representa un 15% del total de los centros educativos de la Comunidad Autónoma.

En torno a 150 centros en la provincia de Tarragona están registrados en alguno de los programas Zinkers de Fundación Repsol.

El acto también contó con la presencia de la escuela La Arrabassada de Tarragona, ganadora autonómica en la categoría de secundaria de la 4.ª edición de los Premios Zinkers.

Además, este curso ya está siendo implementado el programa Zinkers Lectura Fàcil que garantiza que los contenidos están al alcance de todo el mundo atendiendo a la diversidad del aula y hecho la información más accesible para personas con dificultades de comprensión lectora.