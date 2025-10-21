El Centro de Formación de Adultos tendrá una sede unificada en Sant Pere i Sant Pau

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

El Centro de Formación de Adultos (CFA) de Tarragona de la Generalitat tendrá una única sede en la Escuela Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. El Departamento de Educación ha pedido hace pocos días ocupar del espacio educativo al consistorio. Según explican fuentes del Departamento, el motivo de la intervención es de unificar el servicio del CFA en un único espacio, dignificarlo, ampliarlo y acercarlo al barrio de Sant Pere i Sant Pau, aprovechando los espacios disponibles que hay en la escuela.

Con respecto a los plazos de estos trabajos, el Departamento de Educación está a la espera de que el Ayuntamiento otorgue el permiso de obras y no puede poner en marcha todavía todo el procedimiento administrativo. «Ahora no es posible dibujar un calendario», apuntan las citadas fuentes. Así, el Centro de Formación de Adultos de la ciudad tendrá una grande suyo que centrará su actividad. No como ahora, que ocupa diferentes inmuebles, como Josepa Massanes i Dalmau, en la calle Fra Antoni Cardona i Graui espacios públicos como el Centro Cívico de Torreforta, el Casal Cívico de Campclar y las dependencias municipales de Río Clar.

La historia de este centro se remonta al curso 1981-82, cuando se rehabilitó parte del edificio del colegio público Jaime I con el objetivo de crear un centro piloto de educación de personas adultas. En sus orígenes, el CFA Casco Antiguo dependió del Ayuntamiento de Tarragona. Contaba con dos profesores y una persona colaboradora, una maestra jubilada. Al curso siguiente, el Ayuntamiento volvió a organizar un curso sobre Educación de Adultos. Una vez finalizado, convocó un concurso-oposición para cubrir nuevas plazas para educación de adultos.

En el curso 1983-84, mediante un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Generalitat se constituyó un equipo de cinco profesionales, los cuales pasaron a depender orgánicamente del Departamento de Enseñanza, con lo cual se pudo ampliar la oferta formativa del centro.

El mes de enero de 2000 se inauguró la actual sede del CFA Casco Antiguo y se creó el aula de Autoformación Josepa Massanés i Dalmau. Dado que el cambio de ubicación del centro comportaba el alejamiento del barrio del Casco Antiguo, se propuso cambiar esta denominación por la de Centro de formación de adultos Josepa Massanés i Dalmau. El CFA Tarragona cuenta con una diversidad de enseñanzas que incluyen desde los niveles de alfabetización en las diferentes lenguas hasta el nivel que prepara para superar la prueba de acceso a la Universidad para mayores de veinticinco años. Por esta razón y porque son niveles progresivos, un alumno puede pasar del uno en el otro. El CFA asume todas las enseñanzas no obligatorias que se pueden realizar en un centro de formación de adultos de manera tanto presencial como a distànica.