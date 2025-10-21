El Ayuntamiento de Tarragona establecerá una comisión de seguimiento del Consorcio de Tàrraco

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona establecerá una comisión de seguimiento del Consorcio del Patrimonio de Tàrraco. Así se acordó ayer en la CIS de Presidencia. La propuesta nació del grupo municipal de En Comú Podem, que apuesta por crear este espacio para presentar propuestas y hacer seguimiento de avances, entre otras cuestiones, y el alcalde Rubén Viñuales mostró su compromiso. De igual forma, se debatieron los estatutos del Consorcio. El Consorcio de Tàrraco es una apuesta que hemos defendido desde En Comú Podem, y que hemos ayudado a hacer posible. No podemos permitir que Tarragona pierda esta oportunidad», sentencia Jordi Collado, portavoz de ECP.

Los otros grupos municipales vieron con buenos ojos la propuesta. «Hemos dado apoyo en comisión a la propuesta de Consorci de Tàrraco porque lo hemos defendido siempre y ha estado la acción de Junts quien consiguió una aportación inicial por parte del Estado de 350.000 euros. Hay flecos a definir, pero es esencial disponer de esta herramienta para que el resto de administraciones den apoyo económico a la joya qué es el patrimonio Romano de Tarragona», explica Jordi Sendra, portavoz del grupo municipal de Junts.

«Tenemos que poder participar y representar a los ciudadanos en una comisión de seguimiento del Consorcio», considera Xavi Puig, portavoz adjunto de ERC.