El PP denuncia las “políticas turismofóbicas” del Gobierno de Isla

"El incremento de la tasa que proponen la convierten en una de las 10 más altas de todo el mundo”: Diputat Huguet.Cedida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La presidenta del Partido Popular de Tarragona, Maria Mercè Martorell, acompañada del diputado en el Parlamento Pere Lluís Huguet, ha denunciado este lunes las “políticas turismofóbicas” del Gobierno de Salvador Illa. Los populares han criticado especialmente el incremento de la tasa turística, que, según Martorell, “provoca inseguridad jurídica en el sector y afecta negativamente las reservas de cara a la temporada 2026”.

En una rueda de prensa celebrada en la sede del partido, Martorell ha pedido acabar definitivamente con la tasa turística y ha calificado de “incoherente” la gestión del Gobierno: “pospusieron la entrada en vigor del incremento antes del verano y ahora, en octubre, cuando se tenía que aplicar, lo han vuelto a suspender. Es una barbaridad aumentar la tasa coincidiendo con el inicio de la temporada baja. Sería un perjuicio enorme para el sector”, ha advertido.

Por su parte, el diputado Huguet ha puesto énfasis en la “debilidad” del Gobierno para depender de los votos de los Comunes, un partido que “no tiene representación en el Parlamento por la provincia de Tarragona”. En palabras suyas, “Illa es esclavo de los pactos con los turismofóbicos. No tienen ningún proyecto y sólo perjudican el desarrollo económico que genera el turismo en nuestra provincia. El incremento que proponen situaría la tasa entre las diez más altas del mundo”, ha lamentado.

Además, los populares han criticado la inacción del Gobierno en relación con el proyecto del Hard Rock. Huguet ha exigido el cumplimiento de la resolución aprobada al Parlamento a instancias del PP a fin de que se apruebe definitivamente el Plan Director Urbanístico (PDU) y se pueda avanzar en la construcción del complejo de ocio. “El Parlamento ya se ha pronunciado a favor de un proyecto que aportará inversión y puestos de trabajo. Es inadmisible que el Gobierno de todo el mundo no piense en todo el mundo, sino sólo en sus pactos políticos”, ha concluido.