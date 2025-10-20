El Mitja Marató + 10K Ciutat de Tarragona agota todos los dorsales en tiempo récord

El recorrido se completará haciendo dos vueltas a un itinerario que recorrerá|recurrirá las vías y las plazas más emblemáticas del centro de la ciudadJBORRACHERO

La 34.ª edición del Mitja Marató + 10K Ciutat de Tarragona, que se celebrará el 2 de noviembre, ha agotado los 1.600 dorsales disponibles, un centenar más que en las últimas ediciones, estableciendo un nuevo récord de inscripciones. El acontecimiento, organizado por Tarragona Esports, es considerado el más emblemático de la ciudad y llena las calles de participantes y aficionados.

El recorrido mantiene el itinerario del año pasado: salida a las 9 h desde el cruce de las calles Vidal y Barraquer con Torres Jordi, en la Part Baixa y Serrallo, y dos vueltas por el Mitja Marató pasando por plaza Imperial Tàrraco, Rambla Nueva, plaza Unesco, Vía Augusta, Vall de l'Arrabassada, paseo marítimo Rafael Casanova y muelle de Levante. La carrera de 10 km seguirá el mismo circuito con una sola vuelta y sin el tramo del paseo de l’Escullera. Todos los participantes recibirán una camiseta técnica conmemorativa.

El consejero de Deportes y Turismo Deportivo, Mario Soler, ha destacado que “detrás de este éxito hay 1.600 personas que representan un reto personal, una preparación y un hito; el Medio Maratón + 10K es más que deporte, es un símbolo de ciudad”. También ha agradecido la tarea de patrocinadores, voluntarios y personal municipal, que hacen posible la cita deportiva año tras año.

Por tercer año consecutivo, Carburos Metálicos es la patrocinadora principal de la carrera, junto con Caixabank, y cuenta con la colaboración de Protección Civil, voluntarios Apifv, Bon Preu y el Esclat entre otros. Josep Ribera, director de seguridad de Carburos Metálicos, ha afirmado que “es un honor colaborar en este acontecimiento tan arraigado en Tarragona, una iniciativa especial que apuesta por el territorio.”