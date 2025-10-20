El mercado sorpresa de paquetes perdidos o no reclamados de Amazon vuelve a Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El centro comercial Carrefour Tarragona acogerá desde este lunes 20 de octubre hasta el 1 de noviembre, un original mercado en el que los visitantes podrán comprar paquetes perdidos o no reclamados de Amazon y otras grandes distribuidoras.

El mercado, que tendrá lugar en horario de 10.00 a 21.00 horas, se realiza junto con la empresa Suerte, que ofrece en venta paquetes perdidos o no reclamados a un precio único de 15 euros el kilo.

De esta manera, los amantes de las sorpresas tienen una cita la próxima semana en este espacio comercial, ya que las personas interesadas sólo descubrirán lo que contiene el paquete una vez que lo hayan comprado.

Un concepto pensado para descubrir lo que ofrece el azar y para dar una segunda vida a los paquetes perdidos: buenas ofertas, ropa, utensilios, zapatillas o artículos de valor, el resultado de la compra realizada es una auténtica lotería.