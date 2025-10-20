JAC celebra cuatro años de su presencia en España de la mano del Grupo Oliva Motor

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

JAC cumple cuatro años de presencia en España y se consolida como una de las marcas líderes en el segmento de vehículos industriales 100% eléctricos, de la mano del Grupo Oliva Motor, holding empresarial con una sólida y referente trayectoria en el sector de la automoción y con una amplia presencia en Cataluña y Francia.

La marca asiática se distingue para ofrecer vehículos industriales 100% eléctricos fiables, robustos y maniobrables. En España, JAC ha reforzado su posición en el sector con un enfoque centrado en la eficiencia operativa. José Arcos, recientemente nombrado director general de la filial, explica que «no vendemos eléctricos, vendemos eficiencia operativa». En este sentido, la propuesta de valor de la marca se centra en el TCO (Coste Total de Propiedad): menor coste por kilómetro, mantenimiento simplificado y una red de post-venta a nivel nacional.

La estrategia comercial de JAC Motors prioriza datos de explotación reales —rutas, cargas y ciclos urbanos— y compara el coste total delante de vehículos diésel equivalentes, demostrando que la inversión en eléctrico ya es rentable.

Paralelamente, la compañía ha iniciado una nueva línea de negocio en carretillas elevadoras aprovechando sinergias técnicas y de servicio. De esta manera, entre los retos que señala José Arcos destacan la «gestión de la carga y el acompañamiento al cliente para dimensionar la infraestructura y la telemetría».

A corto plazo, los objetivos de JAC pasan para ampliar la cartera de cuentas recurrentes —gran distribución, bebidas y paquetería urbana—, reforzar la formación técnica y consolidar el ecosistema de partners. La suma significa una hoja de ruta que combina rentabilidad demostrable, expansión de la post-venta y electrificación de la intralogística.