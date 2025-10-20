Un detenido por tráfico de drogas durante un dispositivo en dos establecimientos de Sant Salvador

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Tarragona, conjuntamente con efectivos de la Guardia Urbana y de la Policía Nacional, llevaron a cabo el viernes pasado un dispositivo policial conjunto.

Alrededor de las 20.45 horas del pasado 17 de octubre, se llevó a cabo una inspección en dos establecimientos ubicados en el barrio de Sant Salvador de Tarragona, durante la que se hizo la detención de una persona por tráfico de drogas. Al detenido se le intervinieron 9 envoltorios de hachís, un envoltorio de cocaína y medicación. También se identificaron 24 personas y un vehículo.

En el apartado de denuncias administrativas, se formalizaron un total de 6. Dos contra el propietario de uno de estos establecimientos para no disponer de seguro ni licencia de terraza y cuatro por tenencia de sustancias. Además, la Policía Nacional citó a 4 personas por infringir la Ley de Extranjería.

Durante el operativo, se contó con el apoyo de efectivos del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) y del Grupo de Delincuencia Urbana.