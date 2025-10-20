Uno de los solares está ubicado entre la calle Jaume I y el pasaje de Ferrer y Duran, delante del edificio del Instituto Nacional de Estadística.Gerard Marti Roig

La falta de aparcamiento fue uno de los déficits más importantes que se detectó en el proceso participativo que impulsó el Ayuntamiento de Tarragona para la elaboración del Pla Integral de la Part Baixa (PIPB). Con el objetivo de solucionar esta problemática, el consistorio quiere convertir dos solares abandonados del barrio en nuevas zonas de estacionamiento.

Uno de los parkings se ubicará en el descampado que hay delante del edificio del Instituto Nacional de Estadística (INE). La finca, situada entre la calle Jaume I y el pasaje de Ferrer y Duran, pertenece a la Sareb. La otra parcela escogida se encuentra en el número 14 de la calle Smith y es de titularidad municipal. «La dificultad en encontrar espacios adecuados y la complejidad del subsuelo obligan a optar por terrenos hoy desocupados y destinarlos a aparcamientos temporales», explican fuentes municipales.

Esta es una de las 34 acciones que presentará el Ayuntamiento a la primera convocatoria del Pla de Barris y Viles 2025-29 impulsado por la Generalitat de Catalunya. Según la propuesta del consistorio, el presupuesto previsto para adecuar estos solares es de 250.000 euros y se ejecutará entre el 2026 y el 2027. En función del diseño final, la Part Baixa podría ganar entre unas 80 y 90 plazas de estacionamiento con este proyecto.

«Desde el gobierno municipal teníamos claro que hay que mejorar la movilidad y, especialmente, el aparcamiento en la Part Baixa», señala el consejero de Urbanismo, Nacho García Latorre. La edil observación que, más allá de «contribuir a ofrecer más plazas a los vecinos», también «facilitaremos que más tarraconenses y tarraconenses se desplacen hasta este barrio». El consistorio está estudiando cuál será el funcionamiento de estos parkings. Una de las opciones que está sobre la mesa es que acaben siendo zonas reguladas naranjas, como el aparcamiento disuasivo del paseo Independencia. También podrían ser verdes, para facilitar el estacionamiento a los vecinos.

Recuperar el espacio

Los vecinos del barri del Port y diferentes entidades, como la Comunalitat Urbana de Tarragona o la Red Antirracista, han intentado recuperar y dar vida en el solar de la calle Smith en varias ocasiones. Estas iniciativas, sin embargo, nunca han tenido éxito. Ahora, el Ayuntamiento quiere frenar el deterioro progresivo que ha sufrido el espacio los últimos años convirtiéndolo en un aparcamiento.